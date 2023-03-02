Медведев назвал западных лидеров прямыми пособниками террористов

Зампред Совбеза назвал украинских диверсантов террористическим отребьем

Дмитрий Медведев отреагировал на атаку украинских диверсантов на Брянскую область, в результате которой погибли двое мирных жителей. По словам заместителя председателя Совета безопасности, совершившие это преступление — "нацистские ублюдки".

"Это не "свободолюбивый народ Украины", который не желает возвращения в "москальский совок". Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой. Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне. Это ваши выкормыши, господа Сунак, Макрон, Шольц и Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны – участники террористических актов украинского режима, а вы – прямые пособники террористов", - написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что если самолеты, которые НАТО в будущем может поставить Украине, будут обслуживаться "в какой-нибудь оборзевшей Польше", это будет прямым вступлением альянса в войну против России. По его словам, лица, принимающие решения о поставках или ремонте такой техники или средств поражения, наряду с иностранными наёмниками и военными инструкторами, будут рассматриваться как законная военная цель.

"Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолётов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию", - заявил Медведев.

Утром 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате атаки погибли два человека, один ребенок пострадал. Владимир Путин назвал случившееся терактом.

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