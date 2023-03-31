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В Генштабе России заявили об отсутствии планов второй волны мобилизации

08:20
  • пятница
  • 31 марта 2023

Частичная мобилизация проводилась осенью 2022 года

Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует вторую волну мобилизации. Об этом рассказал в пятницу, 31 марта, начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.
Собянин: о новой волне мобилизации речи не идет

Военный заверил, что "тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач".

Цимлянский рассказал, что в последнее время значительно увеличилось число россиян, желающих поступить на службу по контракту, их набор продолжается в тесном взаимодействии с региональными властями.

Что касается объявленного накануне главой государства весеннего призыва, он пройдет в обычные сроки — с 1 апреля по 15 июля — и коснется россиян в возрасте от 18 до 27 лет.

Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации, цитирует Цимлянского ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на высшем уровне не ведется каких-либо обсуждений о новой волне мобилизации. Чиновник напомнил, что в Кремле на этот вопрос уже неоднократно отвечали, "никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется".

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Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
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