Оценку изменения стоимости основных строительных материалов еженедельно проводят в Москве

Эту меру предпринимают, чтобы не допустить дефицит стройматериалов

Строительный комплекс Москвы еженедельно проводит оценку изменения стоимости основных строительных материалов. Об этом в среду, 26 апреля, рассказала начальник отдела инновационного развития строительной отрасли департамента градостроительной политики столицы Светлана Марченкова на парламентских слушаниях на тему "Импортозамещение в строительной отрасли".

Как уточнила Марченок, оценка изменения стоимости проводится еженедельно по 30 основным ценообразующим строительным материалам, стоимость которых составляет до 70% от общей стоимости материалов и оборудования, используемых при строительстве объекта.

Чтобы не допустить дефицит строительных ресурсов, проводится постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование долгосрочной потребности в основных отечественных и импортных строительных материалах, инженерном оборудовании, используемых при строительстве объектов по городским программам.

Для производителей строительных материалов, работающих на территории Москвы, предусмотрены субсидии и иные меры поддержки. В качестве примера спикер привела комплексную систему информационной поддержки, сформированную в столичном Стройкомплексе. В ее основе — Московский территориальный строительный каталог (МТСК), в котором содержится более 3,7 тысячи номенклатурных позиций, в том числе более 350 — инновационного назначения.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявлял, что применение содержащейся в МТСК продукции помогает импортозамещению, обеспечению качества, безопасности и эксплуатационной надежности городских объектов. Это повышает качество жизни горожан.

В марте в столице прошла конференция "Строительная отрасль: планы и перспективы", участники которой обсудили текущее состояние рынка недвижимости и обозначили перспективные шаги градостроительного и территориального развития России. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что столичный Стройкомплекс в 2023 году сохранит высокие темпы и объемы возведения недвижимости.

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