Путин не пострадал в результате попытки атаки на Кремль

В Москве назвали это спланированной террористической акцией
Президент России Владимир Путин не пострадал в результате попытки атаки украинскими БПЛА по кремлевской резиденции главы государства.
Российский лидер продолжает работать в обычном режиме, его график продолжается без изменений.
Действия киевского режима – это покушение на российского лидера и спланированная террористическая акция. Москва оставляет за собой право принять ответные меры, сообщили в пресс-службе Кремля.
Украина предприняла попытку ударить по Кремлю в ночь на 3 мая. Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на запуск беспилотников над Москвой.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"