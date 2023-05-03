Путин не пострадал в результате попытки атаки на Кремль

В Москве назвали это спланированной террористической акцией

Президент России Владимир Путин не пострадал в результате попытки атаки украинскими БПЛА по кремлевской резиденции главы государства.

Российский лидер продолжает работать в обычном режиме, его график продолжается без изменений.

Действия киевского режима – это покушение на российского лидера и спланированная террористическая акция. Москва оставляет за собой право принять ответные меры, сообщили в пресс-службе Кремля.

Украина предприняла попытку ударить по Кремлю в ночь на 3 мая. Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на запуск беспилотников над Москвой.

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