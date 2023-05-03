ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин не пострадал в результате попытки атаки на Кремль

14:44
  • среда
  • 03 мая 2023

В Москве назвали это спланированной террористической акцией

Президент России Владимир Путин не пострадал в результате попытки атаки украинскими БПЛА по кремлевской резиденции главы государства.

Российский лидер продолжает работать в обычном режиме, его график продолжается без изменений. 

Действия киевского режима – это покушение на российского лидера и спланированная террористическая акция. Москва оставляет за собой право принять ответные меры, сообщили в пресс-службе Кремля. 

Украина предприняла попытку ударить по Кремлю в ночь на 3 мая. Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Пострадавших нет. 

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на запуск беспилотников над Москвой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.