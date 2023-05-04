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В США вычислили настоящего президента

11:10
  • четверг
  • 04 мая 2023

Это не Джо Байден

Первую леди США Джилл Байден настоящим президентом из-за влияния на мужа.
Байден официально объявил об участии в выборах президента США

Такое мнение выразил обозреватель американского военного журнала 19FortyFive Брэндон Вейхерт. По его словам, 71-летняя Джилл не озвучивает решения, но формирует повестку и оказывает огромное влияние на мужа.

"На самом деле, учитывая немощь президента Джо Байдена, очевидно, что всем руководит его жена. Настоящая власть - это Джилл Байден, первая неизбранная женщина-президент Америки. И это должно вас сильно пугать", - говорится в сообщении (цитата по "Известиям").

Вейхерт отметил, что первая леди часто присутствует на встречах в Белом доме, слушает вместе с мужем доклады и задает вопросы.

25 апреля 80-летний Джо Байден официально объявил о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства в 2024 году. Если он победит и отработает весь срок, то на момент завершения Байдену будет 86 лет.

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