Путин объявил о повышении МРОТ на 18,5%

С 1 января 2024 года

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5%. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По его словам, повышение МРОТ будет "гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в целом".

Путин пообещал, что к 2030 году МРОТ в номинальном выражении должен вырасти как минимум вдвое.

Сейчас минимальный размер оплаты в России составляет 16242 рубля.

Ранее Владимир Путин заявил, что в 2022 году в России из-за черты бедности вышел 1,7 млн граждан. Власти будут стремиться к сохранению тенденции снижения уровня бедности, заверил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"