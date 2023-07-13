Внешний долг России с начала года снизился на 33 млрд долларов

Сумма долга на данный момент составляет 347 млрд долларов

За первые шесть месяцев текущего года внешний долг России снизился на 33 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном докладе Центробанка России.

Уточняется, что на сегодняшний день сумма долга по внешним обязательствам России составляет порядка 347 млрд долларов.

По данным регулятора, значительное снижение российского внешнего долга связано не только с изменением механизма оплаты обязательств, но и с уменьшением задолженности государственных органов перед международными организациями.

Ранее в Минфине России сообщили, что российская сторона исполнила в полном объеме обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году.

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