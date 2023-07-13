ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Внешний долг России с начала года снизился на 33 млрд долларов

18:21
  • четверг
  • 13 июля 2023

Сумма долга на данный момент составляет 347 млрд долларов

За первые шесть месяцев текущего года внешний долг России снизился на 33 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном докладе Центробанка России.

Минфин России собирается обложить налогами старателей
Минфин определился с налогом на доходы уехавших россиян

Уточняется, что на сегодняшний день сумма долга по внешним обязательствам России составляет порядка 347 млрд долларов.

По данным регулятора, значительное снижение российского внешнего долга связано не только с изменением механизма оплаты обязательств, но и с уменьшением задолженности государственных органов перед международными организациями.  

Ранее в Минфине России сообщили, что российская сторона исполнила в полном объеме обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Центробанк России
Центробанк России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.