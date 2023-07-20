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Аргентина заблокировала заход судна с СПГ из России

11:19
  • четверг
  • 20 июля 2023

Буэнос-Айрес продолжит следовать рекомендациям международных организаций

Власти Аргентины приняли решение заблокировать заход российского судна с СПГ на борту. Об этом заявил в интервью C5N глава Министерства экономики Аргентины Серхио Масса.

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"Мы приняли решение заблокировать заход судна с СПГ происхождением из России", - заявил Масса.

При этом чиновник подчеркнул, что такое решение принято на основе общемировой тенденции ведения экономических рестрикций против российских компаний.

Он также добавил, что аргентинские власти продолжат исполнять требования международных организация.

Ранее глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что власти страны вводят новые санкции против десяти граждан из России и Белоруссии, а также 35 российских компаний. По ее словам, речь идет о компаниях, представляющих оборонный и энергетический сектора экономики России.  

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