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Посольство России: санкции США доказывают оправданность укрепления суверенитета

08:26
  • пятница
  • 21 июля 2023

Рестрикции Запада призваны ограничить военный потенциал Москвы

Введение новых экономических рестрикций против российских компаний со стороны США и ЕС подтверждают оправданность курса России на укрепление финансового и технологического суверенитета страны.

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"Деструктивные действия Белого дома лишь подтверждают оправданность курса Российской Федерации на укрепление обороноспособности, а также финансового и технологического суверенитета", - говорится в официальном Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

При этом в дипмиссии подчеркнули, что действия западных стран являются одним из проявлений "гибридной войны". Дипломаты также добавили, что новые санкции США в отношении России призваны не только ограничить потенциал оборонно-промышленного комплекса страны, но и заблокировать российским компаниям возможность сотрудничества с иностранными контрагентами в рамках глобальной финансовой системы.     

Ранее Вашингтон, Канада и ЕС объявили о введении новых пакетов антироссийских санкций. В Минфине США заявили, что новая волна расширения санкций против России нацелена на ограничение потенциала военно-промышленного сектора страны.

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