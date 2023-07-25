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ЕС выделил Украине еще 1,5 млрд евро

13:18
  • вторник
  • 25 июля 2023

Об этом объявила глава Еврокомиссии

Евросоюз выделил Украине очередной транш в 1,5 млрд евро на поддержку страны и ремонт инфраструктуры. Об этом во вторник, 25 июля, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Заместитель руководителя ЕК Валдис Домбровскис отметил, что всего ЕС предоставил Киеву 10,5 млрд евро в 2023 году.

По его словам, Украина "делает хороший прогресс в реализации условий" предоставления макрофинансовой помощи: укрепляет верховенство закона, повышает энергетическую эффективность и улучшает инвестиционный климат, сообщает ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны требуют от ЕС полной отчетности о выделенных Киеву денежных средств. По его словам, лидеры ведущих европейских держав должны считаться с мнением венгерских властей относительно предоставления Украине новых пакетов финансовой помощи.

При этом США после прекращения зерновой сделки решили поддержать украинское сельское хозяйство и объявили, что выделят на эти цели 250 млн долларов.

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