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В Польше задержали гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России

13:46
  • пятница
  • 04 августа 2023

Обвиняемого отправили под стражу на три месяца

Сотрудники польских спецслужб задержали гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. Об на своей странице в Twitter написал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

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"Зедержан еще один гражданин Белоруссии, подозреваемый в сотрудничестве с российскими спецслужбами", - приводит информагентство ТАСС сообщение Каминьского.

По данным высокопоставленного чиновника, гражданин Белоруссии не только занимался наблюдением за военным объектами Польши, но и вел пропагандистскую деятельность в поддержку военной спецоперации на территории Украины.  

Как отметил министр, Верховный суд Польши принял решение поместить задержанного под стражу на три месяца.

Ранее депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич заявил, что два вертолета, принадлежащих президенту Белоруссии Александру Лукашенко, нарушили воздушное пространство Польши. По его словам, в момент нарушения белорусский лидер находился в своей резиденции на территории Беловежской пущи, которая расположена в нескольких километрах от границы с Польшей.  

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