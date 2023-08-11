"Соседей не выбирают": Лукашенко поручил наладить отношения с Польшей

Минск готов к нормализации отношений с Варшавой

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ближайшее время свяжется с представителями польской стороны для нормализации отношений между странами. Об этом в ходе встречи с представителями трудовых коллективов на территории Национального аэропорта "Минск" заявил президент республики Александр Лукашенко.

Напомним, что отношения между Варшавой и Минском заметно ухудшились сразу после объявления российским лидером Владимиром Путиным о начале проведения военной спецоперации на территории Украины.

"Мы соседи, а соседей не выбирают", - приводит информагентство БелТА слова Лукашенко.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что возобновление диалога с Польшей является одним из приоритетных направлений внешней политики страны. По его словам, если Варшава готова к диалогу, то Минск сделает все возможное для нормализации отношений между странами.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что сотрудники польских спецслужб задержали гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. По словам министра, подозреваемый занимался наблюдением за объектами военной инфраструктуры Польши.

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