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Центробанк экстренно поднял ключевую ставку до 12%

10:31
  • вторник
  • 15 августа 2023

Ранее ЦБ раскритиковали за слишком мягкую кредитно-денежную политику

Центробанк резко поднял ключевую ставку – до 12%. Решение принято на внеочередном заседании регулятора во вторник.

"Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", - говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Последний раз ЦБ поднимал ключевую ставку в июле, тогда она выросла с 7,5% до 8,5%. До этого Банк России поднимал ставку только в конце февраля 2022 года - сразу до 20%.

Решение о повышении ключевой ставки было принято из-за резкого ослабления рубля по отношению к доллару и евро. Накануне в ходе торгов на Московской бирже доллар поднимался выше 101 рубля, евро – выше 111. Во вторник национальная валюта незначительно отыграла падение.

Центробанк все последние месяцы утверждал, что ослабление рубля не несет угрозы финансовой стабильности. В понедельник помощник президента Максим Орешкин упрекнул Банк России в том, что он проводит слишком мягкую кредитно-денежную политику в ущерб экономике и доходам населения.

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