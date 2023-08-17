"Мы будем помогать России": Лукашенко назвал условие для вступления Белоруссии в конфликт на Украине

Минск продолжит оказывать поддержку Москве

Нарушение государственной границы Белоруссии военнослужащими ВСУ заставит Минск принять участие в конфликте на Украине. Об этом в интервью украинской журналистке Диане Панченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать", - заявил Лукашенко, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что Минск при необходимости продолжит оказывать Москве военную и финансовую поддержку. По его словам, в условиях "геополитической нестабильности" на европейском континенте Россия является единственным союзником Белоруссии.

Он также добавил, что на данный момент киевскому режиму оказывают всестороннюю поддержку порядка 55 стран. Именно по этой причине белорусские власти продолжат "открыто поддерживать" политические амбиции Москвы.

"России мы будем помогать всегда", - заключил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава правительства страны Роман Головченко в ближайшее время свяжется с представителями польской стороны для нормализации отношений между Варшавой и Минском. По мнению белорусского лидера, возобновление диалога с Польшей является одним из приоритетных направлений внешней политики страны.

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