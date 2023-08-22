Президент Финляндии призвал Запад не менять образ мышления стран БРИКС

США должны перестать навязывать свою позицию другим странам

Страны коллективного Запада должны воздержаться от попыток "изменить мышление" представителей БРИКС. Об этом в ходе очередного брифинга заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

Как отметил политик, новые инициативы стран-участниц БРИКС могут быть восприняты западными странами неоднозначно.

"Наш вклад должен заключаться не только в обозначении недостатков в мышлении других", - заявил Ниинисте, чьи слова приводит ТАСС.

При этом президент Финляндии подчеркнул, что страны Запада должны использовать дипломатические инструменты для нормализации отношений со странами, которые применяют другие внешнеполитические стратегии.

Он также добавил, что многие страны хотели бы присоединиться к БРИКС в качестве полноправных членов организации. По его словам, коалиция стран, возглавляемая Россией, является "привлекательным противовесом" странам Запада.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что расширение БРИКС станет историческим моментом. По мнению политика, объединение приобретает статус глобального игрока, который стремится стать альтернативой Западу.

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