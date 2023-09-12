Москва открыта к переговорам на деле, а не на словах, в отличие от Киева

На Украине по-прежнему действует указ главы государства Владимира Зеленского, запрещающий мирные переговоры с Россией. Об этом во вторник, 12 сентября, напомнил российский лидер Владимир Путин.

Политик прокомментировал утверждения американских властей о том, что Киев якобы готов к переговорам, но Москва не изъявляет соответствующего желания.

Путин отметил, что если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, пусть Вашингтон отменит пресловутый указ Зеленского, сообщает РИА Новости.

Российско-украинские переговоры по мирному урегулированию конфликта были прерваны в апреле 2022 года по вине Киева. Украинские власти проигнорировали предложения Москвы, а затем начали выдвигать неприемлемые условия — в частности, "вернуть Украине" Крым и Донбасс, якобы оккупированные Россией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки в Киев заявил о "готовности" украинской стороны к возобновлению переговоров при условии "заинтересованности" России в этом вопросе. Однако политик подчеркнул, что отказаться от своих территориальных притязаний киевский режим не намерен.

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