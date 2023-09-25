Российские граждане должны страдать

Экономические рестрикции стран "коллективного" Запада нацелены в отношении простых граждан России. Об этом в интервью изданию The Washington Post заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

"Да, санкции действительно вредят обычным людям. Но я не думаю, что у нас есть выбор", - заявила Валтонен, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что за "развязывание" конфликтной ситуации на Украине должны "расплачиваться" не только российские политики, но и простые граждане России. По ее словам, западные страны приложат все усилия для значительного "ухудшения" качества жизни россиян.

Она также добавила, что, несмотря на провал наступательных действий ВСУ, американские и европейские политики продолжат финансировать киевский режим для "реанимации" контрнаступления. Иными словами, Запад крайне заинтересован в поражении ВС России в зоне военной спецоперации, заключила дипломат.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что введенные странами Запада санкции в отношении России являются всего лишь "фикцией". По мнению высокопоставленного чиновника, антироссийские санкции США и ЕС не привели к разрушению экономического потенциала Москвы.

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