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Лавров назвал заявления главы МИД Финляндии об антироссийских санкциях хамскими

15:16
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Такие высказывания являются частью расистской кампании Запада

Высказывания главы внешнеполитического ведомства Финляндии относительно истинных целей антироссийских санкций являются "абсолютно хамскими". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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Напомним, что накануне глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила об истинной цели экономических рестрикций Запада против российских граждан. По словам высокопоставленного дипломата, американские и европейские политики проголосовали за введение санкций против России из-за желания снизить качество жизни простых россиян.  

"Заявление абсолютно хамское", - заявил Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобного рода высказывания указывают на процветание антироссийских настроений в политическом истеблишменте Финляндии.

"Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада", - заключил глава МИД.

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