Лавров назвал заявления главы МИД Финляндии об антироссийских санкциях хамскими

Такие высказывания являются частью расистской кампании Запада

Высказывания главы внешнеполитического ведомства Финляндии относительно истинных целей антироссийских санкций являются "абсолютно хамскими". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Напомним, что накануне глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила об истинной цели экономических рестрикций Запада против российских граждан. По словам высокопоставленного дипломата, американские и европейские политики проголосовали за введение санкций против России из-за желания снизить качество жизни простых россиян.

"Заявление абсолютно хамское", - заявил Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобного рода высказывания указывают на процветание антироссийских настроений в политическом истеблишменте Финляндии.

"Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада", - заключил глава МИД.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"