Журналист раскрыл новые детали о роли Вашингтона в диверсии

Администрация президента США должна дать ответ на выводы расследования американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о диверсии на "Северных потоках. Такое заявление сделала во вторник, 26 сентября, спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как написала чиновница в своем Telegram-канале, "расследование Херша круче Уотергейта", поскольку "так глубоко американские президенты еще не заходили".

Комментарий Захаровой последовал за обнародованием новых подробностей участия Соединенных Штатов в операции по подрыву "Северных потоков". Журналист-расследователь Сеймур Херш, в частности, рассказал, что Белый дом приказывал ЦРУ установить взрывчатку на "Северных потоках" и активировать ее по требованию. При этом подготовка к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море заняла у экспертов ВМС США несколько месяцев, утверждает Херш.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал, что Москва оставляет за собой право самостоятельно расследовать диверсии на "Северных потоках" ввиду отсутствия каких-либо внятных результатов расследований, организованных европейскими странами и их нежелания делиться информацией.

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