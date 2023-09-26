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MWM: союзники Украины могут отказаться от поддержки ВСУ после провала контрнаступления

16:03
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Киев может утратить ключевых партнеров

Западные партнеры Украины могут отказаться от финансовой и военной поддержки ВСУ, передает издание Military Watch Magazine со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

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Как отметили авторы публикации, провал наступательных действий ВСУ "отрезвил" многих западных союзников Украины. По данным военных аналитиков, в ближайшее время США и ЕС могут значительно снизить уровень военной и финансовой поддержки Киева.  

В издании подчеркнули, что, несмотря на "масштабную" помощь стран Запада, украинские военнослужащие так и не смогли добиться каких-либо успехов в зоне военной спецоперации. Иными словами, в ходе наступательных действий Украина не только понесла огромные потери, но и утратила большую часть западных вооружений, заключили авторы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны больше не планирует финансировать ВСУ. По мнению политика, власти Польши приняли такое решение из-за недружественных действий Киева в отношении Варшавы.  

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