Киев может утратить ключевых партнеров

Западные партнеры Украины могут отказаться от финансовой и военной поддержки ВСУ, передает издание Military Watch Magazine со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

Как отметили авторы публикации, провал наступательных действий ВСУ "отрезвил" многих западных союзников Украины. По данным военных аналитиков, в ближайшее время США и ЕС могут значительно снизить уровень военной и финансовой поддержки Киева.

В издании подчеркнули, что, несмотря на "масштабную" помощь стран Запада, украинские военнослужащие так и не смогли добиться каких-либо успехов в зоне военной спецоперации. Иными словами, в ходе наступательных действий Украина не только понесла огромные потери, но и утратила большую часть западных вооружений, заключили авторы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны больше не планирует финансировать ВСУ. По мнению политика, власти Польши приняли такое решение из-за недружественных действий Киева в отношении Варшавы.

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