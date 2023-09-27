"Этот миг настал"

Москва сейчас делает все возможное, чтобы планы Запада по сокрушению России не материализовались. Об этом заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров. Министр процитировал написанные в 1854 году слова поэта Федора Тютчева о настоящем и будущем России.

"Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 30 лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал" - протицитировал Лавров (его слова приводит ТАСС)

Накануне Лавров назвал заявления главы МИД Финляндии об антироссийских санкциях хамскими. По его словам, подобного рода высказывания указывают на процветание антироссийских настроений в политическом истеблишменте Финляндии.

В сентябре глава МИД России отметил, что все больше возрастают риски милитаризации Восточной Азии на фоне проникновения в этот регион сил и инфраструктуры НАТО.

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