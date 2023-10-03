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Hill: конфликт на Украине будет урегулирован на условиях России

19:26
  • вторник
  • 03 октября 2023

Отказ Запада от поддержки ВСУ приведет к завершению украинского кризиса

Мирное соглашение между Россией и Украиной будет инициировано при условии отказа западных стран от финансовой и военной поддержки ВСУ, передает издание The Hill со ссылкой на комментарий политического аналитика Марка Темницкого.

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Как отметил аналитик, парламентские выборы в Словакии указывают на то, что уровень поддержки Украины напрямую зависит от результатов избирательных кампаний в ведущих странах Запада.

"Если поддержка Украины ослабнет в 2024 году, Москва может добиться мирного урегулирования", - заявил Темницкий, чьи слова приводит РИА Новости.

Политолог подчеркнул, что такими темпами США и ЕС уже в следующем году могут надавить на Украину для инициации мирного соглашения на условиях России. По его мнению, несмотря на попытки украинских властей реанимировать контрнаступление, американские и европейские политики уже предрешили судьбу конфликта.

Ранее бывший заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что, несмотря на поддержку со стороны западных партнеров, военнослужащие ВСУ продолжают испытывать дефицит вооружений и боеприпасов. По мнению чиновницы, именно по этой причине украинская армия не имеет возможности продвигаться в зоне военной спецоперации.

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