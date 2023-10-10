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МИД опроверг контакты с США из-за обострения на Ближнем Востоке

11:18
  • вторник
  • 10 октября 2023

Таких контактов нет

Между Москвой и Вашингтоном нет диалога в свете резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 10 октября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

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Отвечая на вопрос о том, поддерживают ли Россия и США какие-либо контакты по конфликту в ближневосточном регионе, дипломат заявил, что "нет, не контактируем".

Какие-либо подробности Рябков приводить не стал, сообщает "Интерфакс".

Ранее спикер МИД России Мария Захарова поинтересовалась, почему американская разведка при всех ее возможностях не предупредила Израиль — своего крупнейшего союзника на Ближнем Востоке — о назревающей угрозе со стороны ХАМАС.

При этом сообщалось, что глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху заручился поддержкой американского президента Джо Байдена перед началом сухопутной операции в регионе.

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