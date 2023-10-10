Североатлантический альянс будет ликвидирован

Победа России в конфликтной ситуации на Украине приведет к неминуемому распаду НАТО. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Как отметил аналитик, завершение украинского кризиса в пользу России приведет к кардинальному изменению геополитической архитектуры всего мира: будут ликвидированы международные организации по обеспечению коллективной безопасности.

"В этом случае мы должны ожидать распад НАТО и, вероятно, ЕС", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что Украина является 51 штатом США, поскольку на сегодняшний день именно это страна находится на полном обеспечении Белого дома.

Ранее бывший глава Госдепартамента США Хиллари Клинтон заявила, что расширение НАТО на восток якобы является следствием политики президента России Владимира Путина в отношении Запада. По словам политика, Москва не имеет права влиять на решение отдельных стран ЕС относительно присоединения к военно-политическому блоку.

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