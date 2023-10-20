Суслов: США потеряли рычаги управления Ближним Востоком

Вашингтон - дестабилизатор региона

США развернули на Ближнем Востоке заметную активность, но приведёт ли она к примирению сторон или ещё больше разогреет конфликт? И как скажутся на позиции западных стран многочисленные выступления мусульманских диаспор в поддержку Палестины?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"США уже не являются эффективным менеджером. Они являются эффективным дестабилизатором региона, и хаос все в большей степени становится неуправляемым. США потеряли рычаги управления и Ближним Востоком, и миром в целом", - отметил он.

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