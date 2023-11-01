Путин: рост доходов россиян опережает темпы инфляции

Зарплаты выросли минимум на 7,5 процентов

Доходы российских граждан растут темпами выше инфляции – за неполный 2023 год они прибавили 7,5 процентов. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

По словам политика, заработные платы граждан России за восемь месяцев текущего года увеличились минимум на 7,5 процентов в реальном выражении.

"То есть растут заработные платы темпами выше инфляции", - констатировал Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Центробанк и кабинет министров к скоординированным действиям по снижению влияния инфляционных процессов на жизнь простых россиян. При этом глава государства указал на необходимость отслеживания цен на социально-значимые продукты и товары.

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