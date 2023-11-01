Путин призвал готовиться к усилению западных санкций

Странам Запада не удалось наказать Россию

Российская экономика должна быть готова к возможному усилению западных санкций. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

"Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства высмеял западных партнеров, которые, по его словам, уже запутались в бесчисленных пакетах антироссийских санкций, и подчеркнул, что США и ЕС, пытавшиеся наказать ограничениями Россию, в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

Ранее президент России Владимир Путин указал на опережающий темпы инфляции рост доходов простых российских граждан. По словам политика, за восемь месяцев текущего года заработные платы россиян увеличились минимум на 7,5 процентов.

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