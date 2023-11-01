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Путин призвал готовиться к усилению западных санкций

22:39
  • среда
  • 01 ноября 2023

Странам Запада не удалось наказать Россию

Российская экономика должна быть готова к возможному усилению западных санкций. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

Путин: рост доходов россиян опережает темпы инфляции
Путин дал оценку экономической ситуации в России

"Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства высмеял западных партнеров, которые, по его словам, уже запутались в бесчисленных пакетах антироссийских санкций, и подчеркнул, что США и ЕС, пытавшиеся наказать ограничениями Россию, в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

Ранее президент России Владимир Путин указал на опережающий темпы инфляции рост доходов простых российских граждан. По словам политика, за восемь месяцев текущего года заработные платы россиян увеличились минимум на 7,5 процентов.  

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