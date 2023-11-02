США ввели экспортные ограничения для 13 компаний из России и Узбекистана

Американские власти добавили в "черный список" производителей БПЛА

Бюро промышленности и безопасности ограничило поставку западных технологий и товаров для 12 компаний из России и одной – из Узбекистана, передает РБК со ссылкой на документ, опубликованный министерством торговли США.

Добавленные в "черный список" организации поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс посредством закупок и разработки БПЛА, подчеркнули сотрудники американского ведомства.

Среди отечественных компаний, попавших под санкции, указаны: "Альфакомпонент"; "БИК Информ"; "АйДи Солюшн"; "Аэроскан"; "Хартис ДВ"; "Орелметаллполимер"; "ОМП"; "Спецтехнотрейд"; "Спэл"; "НТЦ Орион"; "Технический центр Windeq" и производитель беспилотников ZALA Aero.

Под ограничения также попала одна компания из Узбекистана – Mvision.

Российские власти уже неоднократно указывали на бессмысленность и неэффективность экономических рестрикций Запада в отношении Москвы. В частности, президент России Владимир Путин в одном из своих недавних выступлений подчеркивал, что западные страны, пытавшиеся наказать санкциями отечественных производителей, в первую очередь нанесли непоправимый ущерб собственной промышленности.

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