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Турция подала иск против Нетаньяху в МУС

20:18
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Анкара обвинила премьера Израиля в развязывании геноцида на территории Газы

Анкара подала иск в Международный уголовный суд против премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом на своей странице в Twitter написал юридический консультант правящей на территории Турции Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк.

Нетаньяху назвал погибших мирных жителей Газы "побочным ущербом"
Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности

"Мы подали иск в МУС против Гитлера XXI века – израильского премьер-министра Нетаньяху", - написал юрист, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам адвоката, глава правительства Израиля должен предстать перед международным трибуналом за геноцид мирного населения Газы.  

Ранее президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган неоднократно обвинял правительство Израиля в совершении преступлений против человечности на территории палестинского анклава и называл авиаудары ЦАХАЛ по мирным кварталам Газы "резней и варварством". При этом политик подчеркивал, что Анкара продолжит прикладывать усилия для привлечения к ответственности руководителей еврейского государства.   

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