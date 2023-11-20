Вашингтон сделал ставку на Залужного

Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев – "черная метка" украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

Общественник назвал "игрой на публику" заявления западных политиков о продолжении финансовой и военной поддержки киевского режима и подчеркнул, что визит главы Пентагона в украинскую столицу – часть закулисной борьбы между Зеленским и Залужным.

"Визит является "черной меткой" Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен уйти, провести выборы и отдать власть Залужному по-хорошему", - пояснил Рогов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не ожидать быстрого завершений боевых действий на территории страны и заверил Вашингтон в способности военнослужащих ВСУ осуществлять наступательные действия на ключевых направлениях фронта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"