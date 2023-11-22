Совфед одобрил повышение МРОТ в 2024 году

На 18,5%

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.

В настоящий момент МРОТ составляет 16 242 рубля. Таким образом, со следующего года он увеличится на 18,5%.

Кроме того, с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%, передает РИА Новости.

Госдума одобрила документ 16 ноября. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в следующем году зарплата вырастет у 4,8 миллиона человек.

Об индексации МРОТ говорил в июне президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, повышение МРОТ будет "гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в целом".

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