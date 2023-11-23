КНДР решила возобновить приостановленные военные меры

Речь идет о соглашении 2018 года

Северная Корея объявила, что незамедлительно возобновит все военные меры, приостановленные по военному соглашению с Южной Кореей 2018 года.

Это заявление последовало за призывом Сеула к Пхеньяну прекратить подготовку к запуску спутника. В Южной Корее предупредили, что предпримут необходимые для защиты людей меры, если КНДР реализует свой план.

При этом Северная Корея настаивает на своем полном праве совершенствовать возможности в космической разведке, сообщает Yonhap.

Ранее члены "Большой семерки" осудили продолжающееся развитие ракетно-ядерной программы Пхеньяна, а также выразили тревогу в связи с сотрудничеством России и КНДР. В ответ президент России Владимир Путин заявил, что Южная Корея должна перестать оказывать помощь ВСУ, в противном случае Москва поможет Северной Корее развить ракетный и ядерный потенциал.

При этом еще в сентябре Верховное народное собрание КНДР приняло закон о поправках в Конституцию, закрепляющих статус ядерных сил и их ускоренное развитие в целях обеспечения гарантий прав страны на существование, защиту мира и стабильности.

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