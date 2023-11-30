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Собянин рассказал, как город помогает москвичам заботиться о домашних животных

09:11
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Сегодня отмечается Всемирный день домашних животных

26 государственных ветеринарных клиник работают в Москве, рассказал Сергей Собянин. Там можно сделать в том числе бесплатную прививку от бешенства. Круглосуточно работают выездная ветеринарная служба и контакт-центр для владельцев животных.

Мэр напомнил, что сегодня отмечается Всемирный день домашних животных. Содержать их – большая ответственность, и город берет на себя часть заботы, отметил Собянин. Летом этого года на портале mos.ru заработал суперсервис "Мой питомец", где собрана вся информация о ветеринарных услугах столицы. Там также доступна электронная амбулаторная карта животного. В нее автоматически подгружаются результаты анализов и посещений врача.

Кроме того, в разных районах Москвы строятся комплексы для выгула и тренировки собак. В городе работает несколько благотворительных проектов, которые помогают приютам и бездомным животным.

Сервис "Мой питомец" заработал в Москве в июле 2023 года. Помимо амбулаторной карты животного, пользователям доступен раздел "Жизненные ситуации". Там содержатся ответы на многие повседневные вопросы: больше 40 статей по 10 ключевым тематикам. В разделе "Информационная карта" можно узнать адреса площадок для выгула собак, приютов для животных, ветеринарных клиник, центров бесплатной вакцинации и зоогостиниц.

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