Шойгу оценил потери ВСУ за полгода контрнаступления

ВС России продолжают наращивать боевой потенциал
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек.
Об этом в пятницу, 1 декабря, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Тотальная мобилизация и западные поставки вооружений не изменили ситуацию на поле боя.
"За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения", - отметил министр.
Российские войска продолжают занимать более выгодное положение и расширяют зоны контроля на всех направлениях, передает ТАСС.
"Продолжаем наращивать боевой потенциал вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции", - добавил Шойгу.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил ситуацию на фронте трудной, но контролируемой. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наступательные операции украинских войск на ключевых направлениях фронта провалились.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"