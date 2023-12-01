Шойгу оценил потери ВСУ за полгода контрнаступления

ВС России продолжают наращивать боевой потенциал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек.

Об этом в пятницу, 1 декабря, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Тотальная мобилизация и западные поставки вооружений не изменили ситуацию на поле боя.

"За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения", - отметил министр.

Российские войска продолжают занимать более выгодное положение и расширяют зоны контроля на всех направлениях, передает ТАСС.

"Продолжаем наращивать боевой потенциал вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции", - добавил Шойгу.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил ситуацию на фронте трудной, но контролируемой. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наступательные операции украинских войск на ключевых направлениях фронта провалились.

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