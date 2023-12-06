Моргенштерну* грозит штраф из-за отсутствия маркировки иноагента

Поводом стали рекламные посты в социальных сетях

Рэп-артисту Алишеру Моргенштерну* грозит административный штраф до 300 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента в рекламных постах, сообщает SHOT.

По данным издания, 25-летний Моргенштерн* опубликовал в Telegram минимум восемь рекламных постов без маркировки иноагента. В одном из них рэпер прорекламировал компанию, которая специализируется на помощи в "легальном" получении военного билета.

Весной 2022 года рэпера Алишера Моргенштерна* включили в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, артиста на протяжении долгого времени финансировали компании из Израиля и Украины.

*признан в России иноагентом

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