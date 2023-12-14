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Путин: Сейчас происходит подобие гражданской войны между братьями

12:53
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Русские и украинцы - единый народ

Происходящее между Россией и Украиной похоже на гражданскую войну.
Путин: Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей

Об этом в четверг, 14 декабря, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года. Русские и украинцы всегда были единым народом.

"И то, что сейчас происходит, - это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями", - сказал он.

Путин отметил, что в происходящем Украина "даже не причем". Россия была готова смириться с потерей исторических территорий, но политика Запада вынудила пойти на ответные меры.

"Крым и все Причерноморье отошли к России в результате войн России с Турцией. Причем здесь Украина? Одесса вообще русский город", - напомнил глава государства.

После 2014 года стало ясно, что Москве не позволят выстроить нормальные отношения с Киевом.

"Но Запад сделал вид, что этого не помнит", - заключил Путин.

Ранее президент заявил, что нормализация отношений с Западом зависит не только от Москвы. Путин напомнил, что "не мы их испортили".

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