Путин: Сейчас происходит подобие гражданской войны между братьями

Русские и украинцы - единый народ
Происходящее между Россией и Украиной похоже на гражданскую войну.
Об этом в четверг, 14 декабря, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года. Русские и украинцы всегда были единым народом.
"И то, что сейчас происходит, - это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями", - сказал он.
Путин отметил, что в происходящем Украина "даже не причем". Россия была готова смириться с потерей исторических территорий, но политика Запада вынудила пойти на ответные меры.
"Крым и все Причерноморье отошли к России в результате войн России с Турцией. Причем здесь Украина? Одесса вообще русский город", - напомнил глава государства.
После 2014 года стало ясно, что Москве не позволят выстроить нормальные отношения с Киевом.
"Но Запад сделал вид, что этого не помнит", - заключил Путин.
Ранее президент заявил, что нормализация отношений с Западом зависит не только от Москвы. Путин напомнил, что "не мы их испортили".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"