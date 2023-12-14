Путин рассказал о развитии новых регионов

Там восстанавливается экономика

Свыше триллиона рублей предусмотрено на развитие новых регионов России. Об этом 14 декабря сообщил президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

"Конечно, в других регионах ситуация лучше. Связано это с тем, что почему-то, как это было с Крымом, не уделяли киевские власти должного внимания этим регионам", – сказал Путин.

При этом, по словам российского лидера, экономика новых регионов уже восстанавливается. В 2023 году новые субъекты России заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. "Конечно, там многое предстоит сделать. Мы сделаем это", – добавил Путин.

Ранее во время пресс-конференции президент заявил, что русские и украинцы всегда были единым народом. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями.

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