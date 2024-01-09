Белоруссия удвоила поставки яиц в Россию

Это подтвердили в Россельхознадзоре

Белоруссия с начала 2024 года поставила в Россию 11,7 миллиона штук куриных яиц — это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом во вторник, 9 января, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Ведомство подчеркнуло, что Белоруссия является стабильным поставщиком пищевого яйца в Россию. По данным ФГИС "Аргус", на российский рынок в течение четырех последних лет поступало в среднем более 630 миллионов штук пищевого куриного яйца в год, сообщает РИА Новости.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин ранее в шутку попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко поставить в страну партию куриных яиц для стабилизации цен. Во время рассказа главы Белоруссии о сельскохозяйственных достижениях страны российский лидер улыбнулся и пошутил: "Поставьте нам немножко. Не жадничайте!".

Российское Министерство сельского хозяйства обещало, что стабилизация стоимости куриных яиц в России прогнозируется уже в ближайший месяц в связи с импортными поставками этого продукта. При этом продолжаются переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"