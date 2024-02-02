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Шойгу: ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц

12:53
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Киев бросает в бой оставшиеся резервы

Украинская армия потеряла за январь 2024 года более 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
Российские войска улучшают свое положение на большинстве направлений

Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС).

За месяц ВС России уничтожила трех тысяч единиц военной техники противника, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

По словам глава Минобороны, Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны.

Ранее Шойгу заявил, что в России необходимо нарастить производственные возможности ОПК для сбалансированного оснащения армии с учетом увеличения ее численности до 1,32 миллиона человек.

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