Зеленский официально сменил главкома ВСУ

Залужный ушел в отставку
На Украине приняли решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Новым главкомом армии Украины стал командующий сухопутными войсками Александр Сырский, об этом в своем telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Валерий Залужный ушел в отставку. Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Залужного за "достижения и победы" на посту.
До этого Зеленский обсудил с Валерием Залужным смену командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава государства поблагодарил генерала за два года службы и предложил дальше оставаться в команде.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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