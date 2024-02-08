Зеленский официально сменил главкома ВСУ

Залужный ушел в отставку

На Украине приняли решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Новым главкомом армии Украины стал командующий сухопутными войсками Александр Сырский, об этом в своем telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Валерий Залужный ушел в отставку. Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Залужного за "достижения и победы" на посту.

До этого Зеленский обсудил с Валерием Залужным смену командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава государства поблагодарил генерала за два года службы и предложил дальше оставаться в команде.

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