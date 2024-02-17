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Путин поблагодарил участвовавших в освобождении Авдеевки военных

23:39
  • суббота
  • 17 февраля 2024

Взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка

Владимир Путин направил телеграмму командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву по случаю освобождения Авдеевки.

В ней он перечислил отличившиеся в боях за город подразделения Вооруженных Сил и объявил всем войскам благодарность.

"В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии".

"Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!" - говорится в телеграмме президента.

В субботу вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что Авдеевка полностью перешла под контроль российской армии. В настоящее время завершается зачистка от украинских боевиков Авдеевского коксохимического комбината. Потери ВСУ только за минувшие сутки составили 1500 человек. В Минобороны подчеркнули, что взятие Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

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