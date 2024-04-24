Матвиенко: В России есть регионы, нуждающиеся в укрупнении

Это вопрос времени
Тема укрупнения регионов пока не стоит на повестке дня, однако эта тема обсуждается.
В стране существует группа регионов, которые нуждаются в объединении, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Укрупнение регионов – это не самоцель, это вопросы эффективности нашей страны. К вопросу нужно подходить продуманно, учитывать научные экспертные обоснования, а также мнение населения.
"Время придет для этого", - сказала спикер Совфеда.
Матвиенко напомнила, что у России есть успешный опыт объединения регионов, хотя процедура довольно-таки сложная.
В разные годы в России были укрупнены следующие регионы: Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ; Красноярский край, Таймырский АО и Эвенкийский АО; Камчатская область и Корякский автономный округ; Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО; Читинская область и Агинский Бурятский АО.
В мае 2020 года хотели объединиться Архангельская область и Ненецкий автономный округ (НАО), но власти отказались от этой идеи, так как население НАО проголосовали против.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"