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Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе

12:01
  • среда
  • 15 мая 2024

Членам кабмина предстоит оправдать доверие президента и россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе и поздравил членов кабмина с назначением.
Мишустин назвал основную задачу правительства

Следует внимательно отнестись к реализации послания президента Федеральному собранию и к осуществлению целей по развитию страны к 2030 и 2036 годам, сказал глава кабмина.

"Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая четко и эффективно", - сказал он (цитата по РИА Новости)

Накануне президент России Владимир Путин Путин встретился в Кремле с новым составом правительства. Основная задача обновленного кабмина - выполнение нового указа по национальным целям развития России.

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