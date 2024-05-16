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В разрушенной в Белгороде многоэтажке произошел пожар

13:07
  • четверг
  • 16 мая 2024

Возгорание оперативно потушили

Пожар произошел во время демонтажа обрушившегося в Белгороде подъезда многоэтажного дома.

ЧП случилось из-за того, что при сварочных работах искры попали на одеяло и матрас, сообщил корреспондент "Известий" с места событий. Возгорание оперативно потушили.

"Ситуация под контролем пожарных и спасателей. Возникающие возгорания сразу же тушат", - рассказали в мэрии областного центра.

Белгород подвергся массовому обстрелу со стороны ВСУ 12 мая. После очередного удара обрушился весь подъезд в многоэтажном доме на улице Щорса, через час произошло повторное обрушение. По последним данным, 17 человек погибли, 31 человек пострадал, в том числе спасатели. Дом будет восстановлен.

По данным Минобороны, в дом попал фрагмент сбитой ракеты "Точка-У".

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