ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России освободили Клещеевку в ДНР

13:17
  • среда
  • 22 мая 2024

Накануне ВСУ хаотично бежали

Российские военные взяли под контроль Клещеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Последние сводки о ходе спецоперации: российские войска продолжают продвижение

Об этом в среду, 22 мая, сообщили в Минобороны России. Село освобождали подразделения "Южной" группировки войск.

Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка в ДНР.

На донецком направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли более 365 военных и более 20 единиц техники.

Накануне стало известно о бегстве ВСУ из Клещеевки. Под натиском ВС России противник оставил свои позиции, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Ранее ВС России освободили северную часть Волчанска в Харьковской области. Под контроль взято около 40% территории города.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.