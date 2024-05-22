Накануне ВСУ хаотично бежали

Российские военные взяли под контроль Клещеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом в среду, 22 мая, сообщили в Минобороны России. Село освобождали подразделения "Южной" группировки войск.

Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка в ДНР.

На донецком направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли более 365 военных и более 20 единиц техники.

Накануне стало известно о бегстве ВСУ из Клещеевки. Под натиском ВС России противник оставил свои позиции, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Ранее ВС России освободили северную часть Волчанска в Харьковской области. Под контроль взято около 40% территории города.

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