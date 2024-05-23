Накануне была освобождена Клещеевка

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике.

Об этом в четверг, 23 мая, сообщили в Минобороны России. Село освободили подразделения "Южной" группировки войск.

Кроме того, ВС России на донецком направлении улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр в ДНР.

Накануне наша армия освободила Клещеевку в ДНР, из которой ранее массово бежали ВСУ.

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