Российские военные взяли под контроль Андреевку в ДНР

Накануне была освобождена Клещеевка
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике.
Об этом в четверг, 23 мая, сообщили в Минобороны России. Село освободили подразделения "Южной" группировки войск.
Кроме того, ВС России на донецком направлении улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр в ДНР.
Накануне наша армия освободила Клещеевку в ДНР, из которой ранее массово бежали ВСУ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"