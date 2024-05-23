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Песков объяснил задержания в Минобороны

13:58
  • четверг
  • 23 мая 2024

Борьба с коррупцией — это последовательная работа, напомнили в Кремле

Ни о какой кампанейщине в свете недавних задержаний высокопоставленных сотрудников Министерства обороны и Генштаба речь не идет. Такое заявление сделал в четверг, 23 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля напомнил, что борьба с коррупцией — это последовательная и постоянно продолжающаяся работа, составная часть деятельности российских правоохранительных органов.

Песков подчеркнул, что "ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет"— борьба с коррупцией будет продолжена во всех ведомствах и на федеральном, и на муниципальном уровнях.

При этом привести какие-либо детали пресс-секретарь президента не смог, сославшись на отсутствие соответствующих полномочий, сообщает РИА Новости.

Комментарий Дмитрия Пескова последовал после того, как в пресс-службе 235-ого гарнизонного военного суда подтвердили арест начальника Главного управления связи ВС России, заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

До того в следственный изолятор угодил бывший начальник управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов, в отношении которого возбуждено дело о коррупции. Предполагается, что он получил в качестве взятки дом на Кубани площадью 1125 квадратных метров.

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