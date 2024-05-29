Осталось собрать половину: мы продолжаем помогать 8-летнему Мише Питиримову

У мальчика смертельный диагноз - острый миелоидный лейкоз

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 8-летнего Миши Питиримова. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать половину необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё более двух с половиной миллионов рублей.

У Миши острый миелоидный лейкоз. Он уже перенёс тяжёлый курс химиотерапии и теперь ребёнку требуется срочная пересадка костного мозга. Чтобы помочь организму мальчика справиться с недугом, необходима сопроводительная терапия, но лекарства стоят очень дорого.

Мы продолжаем помогать Мише все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Реквизиты доступны по ссылке.

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