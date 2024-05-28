Медлить нельзя: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Миши Питиримова

У мальчика смертельный диагноз - острый миелоидный лейкоз

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 8-летнего Миши Питиримова. У него смертельный диагноз - острый миелоидный лейкоз. Позади тяжёлый курс химиотерапии, благодаря которому мальчик пока в ремиссии. Чтобы окончательно победить болезнь, требуется экстренная пересадка костного мозга. Но без специальных препаратов сопроводительной терапии детский организм не справится с осложнениями. Стоят жизненно необходимые лекарства больше 5,5 млн рублей. У родителей, воспитывающих четверых детей, таких денег просто нет.

Но помочь может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Гематомы по всему телу, которые то появляются, то исчезают, - напоминание Мише о страшном, смертельном, диагнозе - остром миелоидном лейкозе. Прошлой осенью мальчик заболел, казалось бы, обычной ОРВИ. Вот только легче никак не становилось.

"У меня была усталость. Я приходил домой, у меня болели ноги. Ничего не мог делать. Потом меня положили в больницу и пытались установить диагноз", - говорит Миша Питиримов.

Врачам не сразу удалось понять причину недомоганий, мальчика долго обследовали. Вся большая Мишина семья, а супруги Питиримовы воспитывают четвертых детей, до последнего надеялась на лучшее. Диагноз, как приговор, шокировал всех.

"Когда я узнала об этом диагнозе, хотелось кричать. Я ему сразу сказала: у нас очень тяжёлая страшная болезнь. Он говорит: лейкоз? Он как-то расстроился. Говорит, я что теперь лысый ходить буду?" – вспоминает Лариса Питиримова, мама.

"Это злокачественное онкологическое заболевание крови, характеризуется достаточно большой опухолевой массой. У Миши были больших размеров печень, селезёнка, помимо цитопенического синдрома. Предлагаю убрать про синдром – не очень понятно, что это, чтобы не было лишнего?" - говорит Полина Кожокарь, врач-гематолог НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой.

Миши всего 8 лет. Его жизнь сейчас – это постоянные заборы крови, капельницы, и обследования. После курса высокодозной химиотерапии, который ребёнок проходил очень тяжело, появилась тошнота, стали сильно болеть голова, руки и ноги.

- Когда ходишь болят?

- Да. А когда лежишь, не болят?

- Только ночью болят.

Лечение даётся Мише с трудом, но он стойко всё переносит, даже когда ему больно и плохо. Сейчас мальчик в ремиссии, его срочно готовят к пересадке костного мозга. Но чтобы операция прошла успешно, нужны дорогие лекарства. Без них ребёнок не выживет.

"У Миши могут быть крайне тяжёлые осложнения после трансплантации, что требует достаточно серьёзной поддержки медикаментозной. Препараты Мише необходимо получить в кратчайшие сроки на этапе", - говорит Полина Кожокарь, врач-гематолог НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой.

Донором для Миши станет папа. Он сейчас проходит все необходимые обследования и сдаёт анализы.

"На подсознательном уровне я был готов к этому, что стану донором для сына. Сейчас у меня очень ответственный момент, нужно беречься, избегать людных мест. Я немного перед операцией волнуюсь, конечно", - говорит Сергей Питиримов, папа.

Миша очень тоскует по жизни, которая была у него до больницы. Друзья, уроки, любимые книги. И музыка – мальчик играл на гитаре. Теперь он мечтает научиться играть так же, как его любимый кумир - Виктор Цой. И это желание обязательно сбудется. Но прежде, нужно пройти дорогостоящее лечение. Цена спасения хрупкой Мишиной жизни - почти шесть миллионов рублей.

"Я прошу неравнодушных людей в сборе средств Мише. Так как наша семья не в силах собрать такую сумму. Прошу вас, помогите, пожалуйста!" – говорит Лариса Питиримова, мама.

Каждый день Мише звонят сёстры. Спрашивают о самочувствии. Обязательно показывают кошек, которых так любит их младший брат. Близкие очень надеются, что беда, которую проживает Миша и вся семья, наконец, останется в прошлом. И всё забудется, как страшный сон.

Ждать Миша не может, коварная болезнь быстро прогрессирует. И мальчику очень нужна Ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет - жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Миши Питиримова, программа 1974

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр".

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