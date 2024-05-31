На Украине некому остановить кощунство

Следственный комитет по Москве заинтересовался киевским арт-баром "Офензива", который назвал пивной сет "Крокус Сити".

Обращение в правоохранительные органы направил член комитета Госдумы по безопасности Андрея Альшевских. Начата проверка, передает РИА Новости.

"В "Незалежной" некому остановить кощунство. На мой взгляд, задача Следкома – установить всех причастных", - написал в своем telegram-канале Альшевских.

Позиция в меню бара появилась практически сразу после теракта в подмосковном "Крокус Сити холле". Пивной сет состоит из картофеля фри, луковых колец и жареного сыра. В списке блюд можно найти также стейк "Дарья Дугина", сет "Белгородский гол" и сэндвич "Навальный" (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму - прим. ред.).

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Задержаны 20 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

Украинская разведка имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном концертном зале, уверены в ФСБ России. А офисе украинского главы Владимира Зеленского настаивают на непричастности Киева к теракту.

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